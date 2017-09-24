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Из-за взрыва в Мали погибли трое миротворцев ООН
24.09.2017 17:28

Из-за взрыва в Мали погибли трое миротворцев ООН

Миротворцы Организации Объединенных Наций погибли в западной части Мали в результате взрыва на пути движения конвоя. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 24 сентября, когда автомобильный конвой миротворческой миссии Организации Объединенных Наций направлялся по участку дороги между городами Анефис и Гао.

В результате взрыва погибли трое миротворцев, еще пять военнослужащих были ранены. Пока в миротворческой миссии не выдвигали версию теракта.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Мьянме боевики местной группировки совершили скоординированное нападение на 24 поста полицейских в штате Ракхайн. Более 150 представителей незаконных вооруженных формирований совершили попытку проникновения на военную базу, однако военные, которые вели ее охрану, сумели остановить боевиков.

Теги материала: Мали, ООН, взрыв, смерть, миротворцы
Новости СМИ2
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