В Пуэрто-Рико эвакуируют 70 тысяч человек из-за угрозы наводнения

MIGnews.com.ua

Власти Пуэрто-Рико объявили эвакуацию населения в связи с возможным обрушением дамбы Гуадатака, которая пострадала от урагана Мария. Об этом сообщает Reuters .

Эвакуацию 70 тысяч человек начали в северо-западной части Пуэрто-Рико. Местные власти заявили, что из-за большой трещины в дамбе она может рухнуть в любой момент.

Кроме того, представители Национальной метеорологической службы Соединенных Штатов Америки отметили, что, если плотина обвалится, может произойти наводнение.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, атакующий острова Карибского моря ураган Мария сломал пополам 29-метровую радарную антенну радиотелескопа Аресибо , ее обломки пробили главное зеркало телескопа и повредили вспомогательное.