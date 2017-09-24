Количество отравившихся копченой рыбой во Львове увеличилось

MIGnews.com.ua

Число людей, отравившихся копченой рыбой во Львове, увеличилось до 41 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в Львовской областной инфекционной клинической больнице.

"Сейчас 41 человек находится на лечении. Их состояние средней тяжести, они имеют повышенную температуру, интоксикацию, озноб", - заявили в медучреждении.

Отмечается, что среди пострадавших есть пять детей, младшему из которых всего три года. Кроме того, сообщается, что состояние всех больных приближается к тяжелому. Курс лечения продлиться как минимум 7-12 дней, так как только антибиотикотерапия должна длиться семь дней.