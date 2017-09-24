Один человек погиб и трое госпитализировано из-за "игр" с гранатой недалеко от Киева

MIGnews.com.ua

В субботу ночью, 23 сентября, четыре человека пострадали в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Киевской области.

Инцидент произошел в пгт Ворзель Ирпенского региона. Поздно вечером, около 23:20, вблизи одного из магазинов отдыхала компания молодых мужчин, в том числе военнослужащих.

У военных была граната, в результате неосторожного обращения с которой один из них погиб, еще трое мужчин (в том числе двое военнослужащих), были госпитализированы в больницу с различными телесными повреждениями.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.