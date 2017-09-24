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В немецком общежитии убили украинца
24.09.2017 13:34

В немецком общежитии убили украинца

В воскресенье, 24 сентября, в немецком общежитии для беженцев в городе Эггеленфельд (Нижняя Бавария) произошел конфликт, в результате которого погиб 28-летний украинец, передает DW.

Сообщается, что украинец жил в одной комнате с 47-летним беженцем из Казахстана.

Известно, что утром 23 сентября между ними вспыхнула ссора, в результате которой украинец получил столь тяжелые травмы, что скончался еще в общежитии.

Какие-либо другие подробности не сообщаются. 47-летний подозреваемый в воскресенье предстанет перед судом, который изберет ему меру пресечения.

Как сообщал MIGnews.com.uа, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что 16-летняя немецкая школьница Линда В., задержаная ранее в Мосуле, находится в тюрьме Багдада, ее дальнейшую судьбу определит иракский суд.

Теги материала: украинец, смерть, Германия, общежитие
Новости СМИ2
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