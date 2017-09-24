Ураган "Мария" повредил один из самых крупных телескопов в мире

MIGnews.com.ua

Атакующий острова Карибского моря ураган Мария, сломал пополам 29-метровую радарную антенну радиотелескопа Аресибо, ее обломки пробили главное зеркало телескопа и повредили вспомогательное, сообщается на сайте Университетской ассоциации космических исследований.

Телескоп в Пуэрто-Рико был отключен из-за приближения урагана 19 сентября, наблюдения планировалось приостановить до 21 сентября, а до 27 сентября закрыть центр посещений.

21 сентября сотрудники обсерватории начали оценивать нанесенный ураганом ущерб. Возобновить работу телескопа в случае отсутствия значимых повреждений планировалось к 29 сентября, о новых сроках возобновления исследований информации пока что нет.

Известно, что 300-метровый радиотелескоп был крупнейшим в мире до постройки в Китае гигантской антенны FAST. Аресибо ведет наблюдения за далекими астрофизическими объектами и околоземными потенциально опасными астероидами.