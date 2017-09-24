Северная Корея опубликовала видео, в котором сбивает американский авианосец

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В сети появилось видео, на котором ракеты Пукгуксон-2 сбивают американские B-1B и F-35, после чего подводная лодка КНДР наносит удар по авианосцу, передает Yonhap.

Сообщается, что Северная Корея опубликовала вскоре после пролета американского бомбардировщика B-1B вдоль границы КНДР.

На видео видно, как ракеты Пукгуксон-2 сбивают американские B-1B и F-35, после чего подводная лодка КНДР наносит удар по авианосцу USS Carl Vinson ядерной ракетой.

Также в видео, кроме всего прочего, использованы кадры выступления президента США Дональда Трампа в ООН. Трамп называется в видео сумасшедшим.