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Северная Корея опубликовала видео, в котором сбивает американский авианосец
24.09.2017 12:06

Северная Корея опубликовала видео, в котором сбивает американский авианосец  Видеорепортаж

В сети появилось видео, на котором ракеты Пукгуксон-2 сбивают американские B-1B и F-35, после чего подводная лодка КНДР наносит удар по авианосцу, передает Yonhap.

Сообщается, что Северная Корея опубликовала вскоре после пролета американского бомбардировщика B-1B вдоль границы КНДР.

На видео видно, как ракеты Пукгуксон-2 сбивают американские B-1B и F-35, после чего подводная лодка КНДР наносит удар по авианосцу USS Carl Vinson ядерной ракетой. 

Также в видео, кроме всего прочего, использованы кадры выступления президента США Дональда Трампа в ООН. Трамп называется в видео сумасшедшим. 

Как сообщал MIGnews.com.ua, Пентагон заявил, что сопровождавшие истребители бомбардировщики "Лансер" пролетели в международном воздушном пространстве над водами к востоку от Северной Кореи.

Теги материала: Северная Корея, удар, США, авианосец
Новости СМИ2
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