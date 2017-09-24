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На датский конвой миссии НАТО была совершена атака: пять человек пострадало
24.09.2017 11:44

На датский конвой миссии НАТО была совершена атака: пять человек пострадало

В воскресенье, 24 сентября, пять гражданских лиц получили ранения в результате атаки на датский конвой, принадлежавший международной миссии НАТО в столице Афганистана Кабуле, передает Reuters.

Сообщается, что пять гражданских лиц получили травмы в результате взрыва авто на пути следования датского конвоя, который принадлежит миссии НАТО в Кабуле.

Представитель миссии НАТО  по операции "Решительная поддержка" Уильям Сальвин подтвердил нападение. По его словам, жертв среди представителей операции нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, США отправили на территорию Афганистана еще 3 тысячи военных.

Теги материала: НАТО, Кабул, атака, пострадавшие
Новости СМИ2
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