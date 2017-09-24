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В Лондоне пять человек пострадали из-за распыления вредного вещества
24.09.2017 09:44

В Лондоне пять человек пострадали из-за распыления вредного вещества

В субботу, 23 сентября, в Лондоне по меньшей мере пять человек пострадали от вредного вещества, которое распылила группа мужчин в районе торгового центра, трое госпитализированы, передает BBC.

Известно, что инцидент произошел возле торгового центра Вестфилд около 20:00 (22:00 по Киеву). Один мужчина был задержан за нанесение тяжких телесных повреждений. На месте находятся службы скорой помощи и пожарной охраны.

Полиция не рассматривает произошедшее как террористический акт. Как сообщает издание, один из очевидцев рассказал, что у группы людей завязался спор.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,  медики госпитализировали восемь человек, которые отравились неизвестным газом в юго-восточной части Лондона.

Теги материала: Лондон, вещество, пострадавшие
Новости СМИ2
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