В Лондоне пять человек пострадали из-за распыления вредного вещества

MIGnews.com.ua

В субботу, 23 сентября, в Лондоне по меньшей мере пять человек пострадали от вредного вещества, которое распылила группа мужчин в районе торгового центра, трое госпитализированы, передает BBC .

Известно, что инцидент произошел возле торгового центра Вестфилд около 20:00 (22:00 по Киеву). Один мужчина был задержан за нанесение тяжких телесных повреждений. На месте находятся службы скорой помощи и пожарной охраны.

Полиция не рассматривает произошедшее как террористический акт. Как сообщает издание, один из очевидцев рассказал, что у группы людей завязался спор.