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Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 18 раз, один украинский военный погиб
24.09.2017 08:39

Штаб АТО: Боевики атаковали позиции ВСУ 18 раз, один украинский военный погиб

За субботу, 23 сентября, незаконные вооруженные формирования в зоне антитеррористической операции на Донбассе 18 раз нарушали перемирие, один украинский военный погиб, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что во время 10 обстрелов, когда возникала прямая угроза жизни военных, силы АТО открывали ответный огонь.

"Минувшие сутки в районе проведения АТО завершилась активизацией обстрелов украинских позиций со стороны противника. Если до 18 часов количество огневых провокаций было незначительным, то вечером и ночью враг открывал огонь на всех направлениях, используя в основном гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении. 

Известно, что на Донецком направлении российско-оккупационные группировки стреляли из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Авдеевской промзоны и обстреливали наши укрепления возле шахты Бутовка и Светлодарска.

На Приморском направлении применение противником гранатометов зафиксировано возле Гнутово и Водяного, около Широкино работал крупнокалиберный пулемет.  

На Луганском направлении боевики трижды открывали огонь из различных видов гранатометов в районе Крымского, а крупнокалиберный пулемет обстреливал окрестности Новотошковского.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в зоне проведения антитеррористической операции на Луганском направлении в перестрелке погиб украинский военный.

Теги материала: АТО, обстрел, ВСУ, боевики
Новости СМИ2
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