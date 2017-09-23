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В Швеции пьяный капитан российского грузового судна посадил его на мель
23.09.2017 20:49

В Швеции пьяный капитан российского грузового судна посадил его на мель

В субботу, 23 сентября, в Швеции к югу от порта Оскарсхамн село на мель грузовое судно, передает Meduza.

Известно, что капитан и штурман судна - граждане России, по данным полиции Швеции, находились в момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент 37-летний капитан и 50-летний штурман задержаны, заявил представитель пресс-службы управления полиции Мальме.

Оба задержанных подозреваются в управлении судном в состоянии алкогольного опьянения. Штурман, который, по предварительным данным, является виновником инцидента, также подозревается в халатности и грубом нарушении правил судоходства.

Сообщается, что судно шло в Оскарсхамн из Висбю (остров Готланд).

В топливных баках судна находится 44 тысячи литров дизельного топлива. В настоящий момент, сообщили Шведскому радио в Службе береговой охраны, предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить утечки топлива.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на территории входа в пролив Босфор на две части разломился сухогруз LEONARDO, который многократно перевозил ильменит для завода "Титан" в оккупированный  полуостров Крым через керченский порт Камыш-Бурун.

Теги материала: судно, Швеция, Россия, пьянство
Новости СМИ2
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