В Швеции пьяный капитан российского грузового судна посадил его на мель

В субботу, 23 сентября, в Швеции к югу от порта Оскарсхамн село на мель грузовое судно, передает Meduza.
Известно, что капитан и штурман судна - граждане России, по данным полиции Швеции, находились в момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения.
На данный момент 37-летний капитан и 50-летний штурман задержаны, заявил представитель пресс-службы управления полиции Мальме.
Оба задержанных подозреваются в управлении судном в состоянии алкогольного опьянения. Штурман, который, по предварительным данным, является виновником инцидента, также подозревается в халатности и грубом нарушении правил судоходства.
Сообщается, что судно шло в Оскарсхамн из Висбю (остров Готланд).
В топливных баках судна находится 44 тысячи литров дизельного топлива. В настоящий момент, сообщили Шведскому радио в Службе береговой охраны, предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить утечки топлива.
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