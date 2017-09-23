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Во Львове 28 человек отравилось рыбой, купленной на рынке
23.09.2017 19:55

Во Львове 28 человек отравилось рыбой, купленной на рынке

По состоянию на 18:20 субботы, 23 сентября, с диагнозом острая кишечная инфекция во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали уже 28 человек, которые употребляли в пищу рыбу, передает УНН.

В медучреждении рассказали, что пациенты начали поступать в больницу вчера после обеда и сегодня в течение дня. Подавляющее большинство покупало рыбу, которую потом употребляло в пищу, на одном и том же "Привокзальном" рынке во Львове.

"Утром было 10, сейчас есть 28... Все употребляли в пищу рыбу. Подавляющее большинство - с того рынка ("Привокзального" - ред.). Но есть и другие варианты, кто-то покупал мороженую рыбу, кто-то копченую... 11 мужчин, 12 женщин и 5 детей. Возраст детей - три, четыре, два, 11 и 14 лет... По вспышке проходит 28 человек", - сообщили в больнице.

"У них лихорадка,.. тошнота, рвота, боль в животе, частый жидкий стул", - констатировали в медучреждении.

В больнице добавили, что все госпитализированы с диагнозом острая кишечная инфекция и сейчас получают лечение.

"Сейчас они получают лечение, их состояние улучшается", - резюмировали в больнице.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, директор Департамента здравоохранения Дмитрий Турчак заявил, что в течение прошедших суток в Киеве были госпитализированы шесть человек после отравления грибами.

Теги материала: Львов, отравление, рыба, рынок
Новости СМИ2
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