Штаб АТО: На Луганском направлении в перестрелке погиб украинский военный

MIGnews.com.ua

В зоне проведения антитеррористической операции на Луганском направлении в перестрелке погиб украинский военный, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Известно, что с утра активность противника была минимальной, однако одна из огневых провокаций привела к потере среди украинских военных.

"Так, около 4 утра враг открыл огонь из стрелкового оружия вблизи Новоалександровки на Луганском направлении. Наши военные симметрично ответили врагу. В результате этого противостояния получил смертельное пулевое ранение один украинский воин", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Мариупольском направлении неподалеку Павлополя боевики применили крупнокалиберный пулемет. Силы АТО ответным огнем подавили активность противника.