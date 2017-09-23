Штаб АТО: На Луганском направлении в перестрелке погиб украинский военный

В зоне проведения антитеррористической операции на Луганском направлении в перестрелке погиб украинский военный, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
Известно, что с утра активность противника была минимальной, однако одна из огневых провокаций привела к потере среди украинских военных.
"Так, около 4 утра враг открыл огонь из стрелкового оружия вблизи Новоалександровки на Луганском направлении. Наши военные симметрично ответили врагу. В результате этого противостояния получил смертельное пулевое ранение один украинский воин", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Мариупольском направлении неподалеку Павлополя боевики применили крупнокалиберный пулемет. Силы АТО ответным огнем подавили активность противника.
Как сообщал MIGnews.com.ua, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли жилые кварталы населенных пунктов Зайцево и Гранитное.