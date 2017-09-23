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В Мексике зафиксировали новое мощное землетрясение
23.09.2017 16:46

В Мексике зафиксировали новое мощное землетрясение

Американские сейсмологи заявили, что в Мексике зафиксировано новое землетрясение магнитудой в 6,2 балла, передает Associated Press.

"Сейсмологи США говорят о новом землетрясении в Мексике магнитудой 6,2, центр которого расположен в южном штате Оахака", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате последнего землетрясения, по последним данным, погибли 295 человек.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в результате землетрясения магнитудой 7,1 балла в Мексике погибли как минимум 237 человек погибли.

Известно, что спасателям удалось спасти 12-летнюю девочку, которая оказалась под завалами. Она сообщила, что поблизости есть еще двое учеников, но не могла сказать, живы ли они. Полное имя девочки не было обнародовано, но ее семья находилась рядом во время спасательной операции.

 

Теги материала: Мексика, землетрясение, катаклизм, разрушение
Новости СМИ2
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