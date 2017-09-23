Боевики обстреляли жилые кварталы Зайцево и Гранитного

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли жилые кварталы населенных пунктов Зайцево и Гранитное. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Отмечается, что Зайцево попал под обстрел в пятницу, 22 сентября, приблизительно в 21:30 во время обстрела позиций украинских военных из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате инцидента была повреждена крыша жилого дома по улице Майорская, 27. Местные жители не пострадали. Информация о других последствиях обстрела уточняется.

Также во время обстрела российско-оккупационными войсками позиций сил АТО с 21:30 до 21:50 в районе Гранитного под огонь попали жилые кварталы данного населенного пункта.

Из-за обстрела из крупнокалиберных пулеметов со стороны боевиков загорелся жилой дом по улице Куинджи,18. Возгорание было локализовано силами местных жителей. Никто из гражданских не пострадал.