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Боевики обстреляли жилые кварталы Зайцево и Гранитного
23.09.2017 14:27

Боевики обстреляли жилые кварталы Зайцево и Гранитного

Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли жилые кварталы населенных пунктов Зайцево и Гранитное. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Отмечается, что Зайцево попал под обстрел в пятницу, 22 сентября, приблизительно в 21:30 во время обстрела позиций украинских военных из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате инцидента была повреждена крыша жилого дома по улице Майорская, 27. Местные жители не пострадали. Информация о других последствиях обстрела уточняется.

Также во время обстрела российско-оккупационными войсками позиций сил АТО с 21:30 до 21:50 в районе Гранитного под огонь попали жилые кварталы данного населенного пункта.

Из-за обстрела из крупнокалиберных пулеметов со стороны боевиков загорелся жилой дом по улице Куинджи,18. Возгорание было локализовано силами местных жителей. Никто из гражданских не пострадал.

Как сообщал MIGnews.com.ua, представители незаконных вооруженных формирований 27 раз нарушили перемирие в течение прошедших суток, 22 сентября.

Теги материала: Донбасс, АТО, Донецкая область, Гранитное, обстрел, боевики
Новости СМИ2
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