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В Северной Корее произошло землетрясение из-за возможного взрыва
23.09.2017 13:42

В Северной Корее произошло землетрясение из-за возможного взрыва

Землетрясение магнитудой 3,4 балла произошло в Корейской народно-демократической республике из-за возможного нового взрыва. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.

Отмечается, что подземные толчки в Северной Корее зафиксировали в 11:29 по киевскому времени в точке с координатами 129,06 градуса восточной долготы и 41,36 градуса северной широты.

Согласно некоторым данным, эпицентр землетрясения находился в районе места, где 3 сентября было проведено последнее испытание водородной бомбы. Очаг залегал на глубине 0 километров.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, правительство Корейской Народно-Демократической Республики заявило о разработке новой водородной бомбы, которую планируют установить, как боеголовку межконтинентальной баллистической ракеты. Глава страны Ким Чен Ын лично присутствовал на презентации и осмотрел новую разработку.

Теги материала: КНДР, землетрясение, взрыв, испытания, бомба
Новости СМИ2
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