В Северной Корее произошло землетрясение из-за возможного взрыва

MIGnews.com.ua

Землетрясение магнитудой 3,4 балла произошло в Корейской народно-демократической республике из-за возможного нового взрыва. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.

Отмечается, что подземные толчки в Северной Корее зафиксировали в 11:29 по киевскому времени в точке с координатами 129,06 градуса восточной долготы и 41,36 градуса северной широты.

Согласно некоторым данным, эпицентр землетрясения находился в районе места, где 3 сентября было проведено последнее испытание водородной бомбы. Очаг залегал на глубине 0 километров.