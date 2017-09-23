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Из-за пожара на складах в Донецкой области 14 домов получили повреждения
23.09.2017 12:44

Из-за пожара на складах в Донецкой области 14 домов получили повреждения

Сотрудники Вооруженных сил Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям работают на территории поселка Новоянисоль, расположенного около склада боеприпасов, где произошел пожар. Об этом сообщает руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"В настоящее время на месте работает 4 группы ВСУ по разминированию территории склада, 6 групп пиротехников ДСНС осматривают и при необходимости разминируют территорию поселка Новоянисоль", - говорится в сообщении.

Также следственно-оперативные группы полиции устанавливают причины пожара. Ликвидацией последствий занимаются 248 человек и 53 единиц техники.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на 8:00 были зафиксированы повреждение по 14 адресам. В большинстве случаев урон был нанесен оконным блокам, кровле и заборам. Сообщения о пострадавших не поступали.

Жебривский добавил, что в Новоянисоле проживает 450 человек, 60 из которых выехали самостоятельно во время инцидента. Он уточнил, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подготовила все необходимое для эвакуации, однако в ней не было необходимости.

Как сообщал MIGnews.com.ua, пожар на складе боеприпасов в поселке Новоянисоль Донецкой области был ликвидирован.

Теги материала: Донецкая область, Павел Жебривский, пожар, склад, боеприпасы
Новости СМИ2
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