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У побережья Калифорнии произошли два землетрясения
23.09.2017 12:25

У побережья Калифорнии произошли два землетрясения

Землетрясение, магнитуда которого составила 5,7 баллов по шкале Рихтера, произошло в Тихом океане у побережья штата Калифорния в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает Национальная геологическая служба США.

Позже было зафиксировано еще одно землетрясение, произошедшее немного ближе к берегу штата, его магнитуда составила 5,6 баллов.

Сообщается, что оба землетрясение произошли к западу от Калифорнии неподалеку от города Петролия.

В настоящее время нет информации о жертвах и разрушениях.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 20 сентября, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр землетрясения располагался в 256 километрах к западу от острова Окленд. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Теги материала: США, Калифорния, землетрясение, Тихий океан
Новости СМИ2
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