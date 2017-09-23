У побережья Калифорнии произошли два землетрясения

MIGnews.com.ua

Землетрясение, магнитуда которого составила 5,7 баллов по шкале Рихтера, произошло в Тихом океане у побережья штата Калифорния в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает Национальная геологическая служба США .

Позже было зафиксировано еще одно землетрясение, произошедшее немного ближе к берегу штата, его магнитуда составила 5,6 баллов.

Сообщается, что оба землетрясение произошли к западу от Калифорнии неподалеку от города Петролия.

В настоящее время нет информации о жертвах и разрушениях.