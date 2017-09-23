В Греции погибли два украинца в результате крушения самолета

MIGnews.com.ua

Частный самолет СТ2К разбился в горном районе города Комотини в Греции, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ANA-MPA .

Воздушное судно направлялось из греческого города Александруполис в Румынию, вылетев из местного аэропорта в 12:37 по местному времени.

Отмечается, что самолет летел в Бухарест вместе с другим таким же воздушным судном, экипаж которого сообщил диспетчерам, что потерял связь с первым. Позже спасатели нашли обломки СТ2К и тела погибших в районе Керас.

Также в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о гибели двух граждан Украины, передает УНН .

Тела транспортировали в морг, ожидается проведение необходимых процедур для оформления документов.