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В Греции погибли два украинца в результате крушения самолета
23.09.2017 11:29

В Греции погибли два украинца в результате крушения самолета

Частный самолет СТ2К разбился в горном районе города Комотини в Греции, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ANA-MPA.

Воздушное судно направлялось из греческого города Александруполис в Румынию, вылетев из местного аэропорта в 12:37 по местному времени.

Отмечается, что самолет летел в Бухарест вместе с другим таким же воздушным судном, экипаж которого сообщил диспетчерам, что потерял связь с первым. Позже спасатели нашли обломки СТ2К и тела погибших в районе Керас.

Также в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о гибели двух граждан Украины, передает УНН.

Тела транспортировали в морг, ожидается проведение необходимых процедур для оформления документов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, самолет Z-37 Cmelak, который совершал опрыскивания между селами Баглаи и Трительники, разбился в Хмельницкой области.

Теги материала: Украина, Греция, самолет, крушение
Новости СМИ2
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