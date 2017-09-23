СМИ: В центре оккупированного Донецка прогремел взрыв

Взрыв произошел на проспекте Мира в центральной части оккупированного Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел приблизительно в 8:30 по киевскому времени. В настоящее время на месте находятся сотрудники "силовых ведомств "ДНР" и "полиции", которые оцепили участок.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 11 сентября, на территории Донецкой области в многоэтажном жилом доме прозвучал взрыв, вследствие которого скончался человек. Вследствие взрыва, который прозвучал на восьмом этаже многоэтажного дома в Левобережном районе Мариуполя, погиб один человек. На месте инцидента продолжает работу следственно-оперативная группа, кинологи, а также взрывотехники.
Напомним, в Днепровском районе Киева на крыше девятиэтажного дома произошел масштабный взрыв газового баллона, вследствие чего были ранены два человека.