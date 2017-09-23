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Спасатели ликвидировали пожар на складе боеприпасов в Донецкой области
23.09.2017 10:01

Спасатели ликвидировали пожар на складе боеприпасов в Донецкой области  Фоторепортаж

Пожар на складе боеприпасов в поселке Малоянисоль Донецкой области был ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожарный танк Вооруженных сил Украины занимался тушением с 21:00 пятницы, 22 сентября, до 1:30 субботы, 23 сентября. Локализовать возгорание удалось в 1:30, ликвидировать - в 5:47.

В настоящее время информации о пострадавших нет.

Отмечается, что детонация боеприпасов началась в 16:00, после чего на место сразу отправились дополнительные силы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Также из-за детонации загорелись два хозяйственных сооружения в намеленном пункте, расположенном неподалеку. В 17:41 возгорание ликвидировали. Всего на территории поселка потушили 13 пожаров.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в пятницу, 22 сентября, из-за взрыва боеприпасов на складе поселка Малоянисоль в Никольском районе жителей должны были эвакуировать.

Теги материала: Донецкая область, склад, боеприпасы, пожар, ГСЧС, ликвидация, фото
Новости СМИ2
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