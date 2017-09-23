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В США мужчина с мачете взял в заложники посетителей банка
23.09.2017 09:44

В США мужчина с мачете взял в заложники посетителей банка

Мужчина, вооруженный мачете, взял в заложники девять человек в одном из отделений банка Community First Bank and Trust в американском городе Колумбия в штате Теннеси. Об этом сообщает CBS News.

Капитан полиции Колумбии Джереми Алсупа рассказал, что инцидент произошел в пятницу, 22 сентября, когда мужчина в возрасте 53 лет взял в заложники посетителей банка. Он продержал их до вечера, после чего отпустил, а сам забаррикадировался в здании.

В настоящее время отделение Community First Bank and Trust окружили бойцы спецподразделения SWAT. Специалисты проводят переговоры с вооруженным мужчиной.

По предварительной версии, злоумышленник планировал ограбить банк. Сообщений о пострадавших не поступало.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пациент львовской психиатрической больницы, которая находится по улице Кульпарковской, захватил в заложники 76 человек, которые проходили лечение в медицинском учреждении.

Теги материала: США, Колумбия, банк, заложники, оружие, полиция
Новости СМИ2
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