В США мужчина с мачете взял в заложники посетителей банка

Мужчина, вооруженный мачете, взял в заложники девять человек в одном из отделений банка Community First Bank and Trust в американском городе Колумбия в штате Теннеси. Об этом сообщает CBS News.
Капитан полиции Колумбии Джереми Алсупа рассказал, что инцидент произошел в пятницу, 22 сентября, когда мужчина в возрасте 53 лет взял в заложники посетителей банка. Он продержал их до вечера, после чего отпустил, а сам забаррикадировался в здании.
В настоящее время отделение Community First Bank and Trust окружили бойцы спецподразделения SWAT. Специалисты проводят переговоры с вооруженным мужчиной.
По предварительной версии, злоумышленник планировал ограбить банк. Сообщений о пострадавших не поступало.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пациент львовской психиатрической больницы, которая находится по улице Кульпарковской, захватил в заложники 76 человек, которые проходили лечение в медицинском учреждении.