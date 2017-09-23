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В Киеве неизвестные обстреляли троллейбус
23.09.2017 08:53

В Киеве неизвестные обстреляли троллейбус  Фоторепортаж

Троллейбус, который находился на конечной остановке на проспекте Свободы в Киеве, был обстрелян неизвестными. Об этом сообщается на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook.

Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия. В результате инцидента у транспортного средства повреждены два стекла.

"Проспект Свободы, конечная 26 троллейбуса. Просто стоит, водитель отдыхает, все по графику. Услышал два хлопка и треск стекла. Выбежал из машины и увидел убегающих в темноте ребят. Оказалось, что ребята стреляли из пистолета. Пневматического или что-то такое. Повредили два стекла", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу, 20 мая, в центре Харькова из пневматического оружия был обстрелян пассажирский автобус.

Теги материала: Киев, троллейбус, стрельба, фото
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