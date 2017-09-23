В Киеве неизвестные обстреляли троллейбус

MIGnews.com.ua

Троллейбус, который находился на конечной остановке на проспекте Свободы в Киеве, был обстрелян неизвестными. Об этом сообщается на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook.

Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия. В результате инцидента у транспортного средства повреждены два стекла.

"Проспект Свободы, конечная 26 троллейбуса. Просто стоит, водитель отдыхает, все по графику. Услышал два хлопка и треск стекла. Выбежал из машины и увидел убегающих в темноте ребят. Оказалось, что ребята стреляли из пистолета. Пневматического или что-то такое. Повредили два стекла", - говорится в сообщении.