Штаб АТО: Украинские военные 19 раз открывали ответный огонь

Представители незаконных вооруженных формирований 27 раз нарушили перемирие в течение прошедших суток, 22 сентября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
На донецком направлении боевики три раза обстреляли опорные пункты украинских военнослужащих в районе Авдеевской промзоны и Каменки из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из того же оружия они открывали огонь около Зайцево и Невельского. Позиции военных Вооруженных сил Украины около шахты Бутовка и населенного пункта Пески также оказались под обстрелами.
На приморском направлении российско-оккупационные войска использовали автоматические гранатометы возле Водяного, пулеметы - недалеко от Гнутово. Опорные пункты на подступах к Талаковке и Павлополю попали под обстрел из пулеметов.
На луганском направлении в конце суток не зафиксированы обстрелы.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины 19 раз открывали огонь из оружия, которое не запрещено минскими договоренностями.
В результате обстрелов боевиками один украинский военный был ранен.
Как сообщал MIGnews.com.ua, за пятницу, 22 сентября, в зоне проведения антитеррористической операции за день ранен один украинский военный, погибших нет.