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Штаб АТО: Украинские военные 19 раз открывали ответный огонь
23.09.2017 08:16

Штаб АТО: Украинские военные 19 раз открывали ответный огонь

Представители незаконных вооруженных формирований 27 раз нарушили перемирие в течение прошедших суток, 22 сентября. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении боевики три раза обстреляли опорные пункты украинских военнослужащих в районе Авдеевской промзоны и Каменки из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из того же оружия они открывали огонь около Зайцево и Невельского. Позиции военных Вооруженных сил Украины около шахты Бутовка и населенного пункта Пески также оказались под обстрелами.

На приморском направлении российско-оккупационные войска использовали автоматические гранатометы возле Водяного, пулеметы - недалеко от Гнутово. Опорные пункты на подступах к Талаковке и Павлополю попали под обстрел из пулеметов.

На луганском направлении в конце суток не зафиксированы обстрелы.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины 19 раз открывали огонь из оружия, которое не запрещено минскими договоренностями.

В результате обстрелов боевиками один украинский военный был ранен.

Как сообщал MIGnews.com.ua, за пятницу, 22 сентября, в зоне проведения антитеррористической операции за день ранен один украинский военный, погибших нет.

Теги материала: Донбасс, АТО, ВСУ, ранение, обстрел, боевики
Новости СМИ2
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