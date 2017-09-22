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Правоохранители открыли уголовное производство после рождения 12-летней девочкой ребенка
22.09.2017 21:00

Правоохранители открыли уголовное производство после рождения 12-летней девочкой ребенка

В пятницу, 22 сентября, во Львовской области открыто уголовное производство по факту полового сношения с лицом, не достигшим половой зрелости - 12-летней жительницей города Борислав, которая родила ребенка, сообщает пресс-служба ГУ НП во Львовской области.

Известно, что 12-летняя жительница города Борислав родила ребенка в одном из львовских роддомов.

Сообщается, что девочка-роженица воспитывается в многодетной семье. Ее 31-летняя мать воспитывает еще пятерых детей и зарегистрирована как одинокая мать. Предварительно установлено, что отцом новорожденного ребенка является 18-летний сосед роженицы.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.155 (половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

На данный момент проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в одном из родильных домов Львова девочка 12 лет родила младенца, мальчика весом 2,5 кг. 

Теги материала: Львовская область, рождение, ребенок, уголовное производство
Новости СМИ2
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