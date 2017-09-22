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Штаб АТО: Один военнослужащий получил ранение, боевики продолжили провокации
22.09.2017 19:25

Штаб АТО: Один военнослужащий получил ранение, боевики продолжили провокации

За пятницу, 22 сентября, в зоне проведения антитеррористической организации за день ранен один украинский военный, погибших нет, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"В зоне АТО боевики не прекращают обстрелы украинских позиций. Если вчера враг в светлое время суток придерживался режима тишины, то сегодня пророссийские наемники применяли как гранатометы, так и минометы различных калибров", - говорится в сообщении.

Соообщается, что на Приморском направлении около 13:00 боевики били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра по украинским опорным пунктах у Красногоровки.

Также, дважды под огонь из гранатометов различных видов попали укрепления сил АТО вблизи Талаковки.

Кроме того, в Донецкой области боевики несколько раз из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Авдеевскую промзону и подступы к населенному пункту Зайцево.

Около 9 утра, в результате вражеского огня из стрелкового оружия, у Невельского получил ранения один украинский военнослужащий.

На данный момент он находится в военно-медицинском лечебном учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное. Так, в Луганской области зафиксирован один обстрел. Ночью боевики выпустили две мины калибра 82 миллиметра и били из гранатомета вблизи Крымского.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в зоне проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие, обстреляв позиции украинских военнослужащий.

Теги материала: АТО, ВСУ, штаб, военнослужащий
Новости СМИ2
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