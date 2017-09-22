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Под Мариуполем взорвался склад боеприпасов: жители готовятся к эвакуации
22.09.2017 18:59

Под Мариуполем взорвался склад боеприпасов: жители готовятся к эвакуации

В пятницу, 22 сентября, из-за взрыва боеприпасов на складе поселка Малоянисоль в Никольском районе жителей должны были эвакуировать, сообщил корреспондент в прямом эфире телеканала NewsOne.

Сообщается, что в следствии взрыва начался пожар, с которым не могут справиться местные пожарные службы. Также, в скором времени, все жители поселка будут эвакуированы. Отметим, что в Малоянисоль проживает около 450 человек.

Далее Оперативное командование "Юг" сообщило, что угрозы жизни местных жителей и военнослужающим из-за ЧП на складах военной части под Мариуполем нет. 

"Угрозы жизни местных жителей и военнослужащих по их (командования части - ред.) словам нет, завершаются мероприятия по локализации последствий пожара", - говорится в сообщении.

Также было заявлено, что причиной ЧП на складах военных частей ВСУ под Мариуполем стал поджог неизвестным близлежащего поля. 

Пресс-секретарь Службы чрезвычайных ситуаций в Донецкой области Вероника Бахал сообщила, что служба готова к эвакуации жителей поселка Малоянисоль, однако сейчас нет необходимости в эвакуации.

Пресс-секретарь рассказала, что пожар разрастается, так как в Донецкой области наблюдается сильный ветер.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Днепровском районе Киева на крыше девятиэтажного дома произошел масштабный взрыв газового баллона, вследствие чего были ранены два человека.

 

 

Теги материала: боеприпасы, взрыв, склад, Мариуполь
Новости СМИ2
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