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В оккупированном Крыму приговорили украинского журналиста Семену к 2,5 годам тюрьмы
22.09.2017 16:55

В оккупированном Крыму приговорили украинского журналиста Семену к 2,5 годам тюрьмы

В пятницу, 22 сентября,  в оккупированном Крыму Железнодорожный районный "суд" приговорил украинского журналиста Николая Семену к 2,5 года условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью три года, передает портал "Крым.Реалии".

Признавая Семену виновным, "судья" сослалась на право наций на самоопределение и заявила, что события весны 2014 года в Крыму соответствуют международному праву.

Известно, что сторона обвинения запрашивала для крымского журналиста наказание в виде трех лет лишения свободы, но с отсрочкой исполнения на три года.

"Прокурор" Светлана Будинская также потребовала запретить Семене заниматься любой публичной деятельностью в течение трех лет.  Крымский журналист Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение.

До этого Семена выступил в суде, и заявил, что если ему вынесут обвинительный приговор, то это может отразиться на всей журналистике в России.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, крымский татарин Ренат Параламов, которого после проведенного в его доме обыска в среду, 13 сентября, увезли в неизвестном направлении люди в масках без опознавательных знаков, вышел на связь с родственниками.

Теги материала: Крым, журналист, приговор, Россия
Новости СМИ2
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