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В Херсонском доме оборвался лифт с двумя детьми
22.09.2017 14:57

В Херсонском доме оборвался лифт с двумя детьми

В Херсоне правоохранители начали расследование дела о падении с пятого этажа дома лифта с двумя детьми. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, передает УНИАН.

Сообщается, что инцидент случился в четверг, 21 сентября, в доме по улице Лавренева 22 в подъезде № 2, в Корабельное отделение полиции сообщение о происшествии поступило в 20:49.

Выехав на место инцидента, полицейские выяснили, что в лифте пребывали мальчики возрастом 15 и 12 лет, проживающие в этом доме. Когда дети спускались в лифте, он оборвался на пятом этаже и летел до второго, где остановился.

Прибывшие на место аварии медики осмотрели детей, однако те от госпитализации отказались. В полиции подчеркнули, что происшествие было зарегистрировано в ЕРДР по части 1 статьи 367 "Служебная халатность".

"Санкция этой статьи предусматривает штраф от 250 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - отметили в пресс-службе полиции.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 12 сентября, в Луцке в доме на проспекте Молодежи умерла женщина, которую зажало в лифте. 28-летняя девушка поднималась лифтом, когда ее внезапно зажало между кабиной и шахтой из-за технической неисправности.

Теги материала: дети, лифт, ребенок, дом, Херсон
Новости СМИ2
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