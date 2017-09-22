Под Ровно мужчина сорвался со скалы

MIGnews.com.ua

Около хутора Майдан Березновского на территории Ровенской области в четверг, 21 сентября, с высокой скалы сорвался местный альпинист. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.

Сообщается, что спасателей на помощь позвал один из местных жителей, который заметил тело. Пострадавший мужчина лежал на выступе скалы и не шевелился. Сотрудники спасательной службы, используя спасательные веревки, транспортировали мужчину и и передали медикам "скорой" медицинской помощи.

В больнице у альпиниста врачи диагностировали многочисленные переломы, выясняются обстоятельства и причины инцидента.