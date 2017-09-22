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Под Ровно мужчина сорвался со скалы
22.09.2017 13:29

Под Ровно мужчина сорвался со скалы  Фоторепортаж

Около хутора Майдан Березновского на территории Ровенской области в четверг, 21 сентября, с высокой скалы сорвался местный альпинист. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.

Сообщается, что спасателей на помощь позвал один из местных жителей, который заметил тело. Пострадавший мужчина лежал на выступе скалы и не шевелился. Сотрудники спасательной службы, используя спасательные веревки, транспортировали мужчину и и передали медикам "скорой" медицинской помощи.

В больнице у альпиниста врачи диагностировали многочисленные переломы, выясняются обстоятельства и причины инцидента.

Как сообщал MIGnews.com.ua, спасатели нашли обломки воздушного судна и тело мужчины неподалеку от села Яблуница Ивано-Франковской области. Во вторник поиски продолжили с привлечением работников Ивано-Франковской общественной организации беспилотных летательных аппаратов "Мимино". 

Теги материала: фото, альпинизм, альпинист, падение, Украина, Ровно
Новости СМИ2
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