На Волыни участниками ДТП стали четыре автомобиля, есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

Вечером в четверг, 21 сентября, на трассе между городами Владимир-Волынский и Нововолынск в Волынской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, сообщает УНН .

Сообщается, что предварительно было установлено, что авария была спровоцирована легковым автомобилем марки "Ford" на польских номерах. Предварительно, она на большой скорости въехала в грузовой автомобиль "Урал", двигающийся в попутном направлении, который, в свою очередь, врезался в легковушку марки "Mercedes".

Инициатор аварии "Ford" в результате столкновения отлетел и ударил микроавтобус "Volkswagen".

Согласно информации очевидцев аварии, вследствие аварии никто не погиб, однако два человека были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии.