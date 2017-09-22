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На Волыни участниками ДТП стали четыре автомобиля, есть пострадавшие
22.09.2017 12:37

На Волыни участниками ДТП стали четыре автомобиля, есть пострадавшие  Фоторепортаж

Вечером в четверг, 21 сентября, на трассе между городами Владимир-Волынский и Нововолынск в Волынской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, сообщает УНН.

Сообщается, что предварительно было установлено, что авария была спровоцирована легковым автомобилем марки "Ford" на польских номерах. Предварительно, она на большой скорости въехала в грузовой автомобиль  "Урал", двигающийся в попутном направлении, который, в свою очередь, врезался в легковушку марки "Mercedes".

Инициатор аварии "Ford" в результате столкновения отлетел и ударил микроавтобус "Volkswagen".

Согласно информации очевидцев аварии, вследствие аварии никто не погиб, однако два человека были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Ford Transit и Toyota Land Cruiser стали участниками дорожно-транспортного происшествия в Харькове. Сотрудники полиции составили об административном правонарушении по ст.124 Кодекса Украины об административно правонарушениях на водителя Toyota Land Cruiser. 

Теги материала: авария, ДТП, автомобиль, Волынь
Новости СМИ2
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