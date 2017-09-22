В столице воспламенился автомобиль на еврономерах

Ночью в пятницу, 22 сентября, в Голосеевском районе Киева на одной из парковок загорелся автомобиль, сообщает издание dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети Facebook.
Сообщается, что сгоревший автомобиль оказался иномаркой.
"Ночное чрезвычайное происшествие в Голосеевском районе Киева: загорелся припаркованный Мерседес ML регистрации Литвы", - сказано в сообщении издания.
Отмечается, что на место аварии прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области. Для тушения были привлечены два специальных автомобиля спасателей, а также восемь человек личного состава спасательной службы Киева.
Как сообщал MIGnews.com.ua, 18 августа, на трассе Киев - Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого легковой автомобиль врезался в грузовой, водитель погиб. ДТП случилось в сорока километрах от столицы Украины на территории трассы Киев - Чоп в пятницу в 7:55.