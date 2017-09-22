Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В столице воспламенился автомобиль на еврономерах
22.09.2017 11:38

В столице воспламенился автомобиль на еврономерах  Фоторепортаж

Ночью в пятницу, 22 сентября, в Голосеевском районе Киева на одной из парковок загорелся автомобиль, сообщает издание dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети Facebook.

Сообщается, что сгоревший автомобиль оказался иномаркой.

"Ночное чрезвычайное происшествие в Голосеевском районе Киева: загорелся припаркованный Мерседес ML регистрации Литвы", - сказано в сообщении издания.

Отмечается, что на место аварии прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области. Для тушения были привлечены два специальных автомобиля спасателей, а также восемь человек личного состава спасательной службы Киева.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 18 августа, на трассе Киев - Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого легковой автомобиль врезался в грузовой, водитель погиб. ДТП случилось в сорока километрах от столицы Украины на территории трассы Киев - Чоп в пятницу в 7:55.

Теги материала: авария, возгорание, пожар, автомобиль, Киев, ГСЧС
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

На Волыни участниками ДТП стали четыре автомобиля, есть пострадавшие
Важное
На Волыни участниками ДТП стали четыре автомобиля, есть пострадавшие  Фоторепортаж
Правоохранители идентифицировали тела погибших во время пожара в лагере "Виктория"
Важное
Правоохранители идентифицировали тела погибших во время пожара в лагере "Виктория"
В Днепре сгорел огромный ресторанный комплекс
Важное
В Днепре сгорел огромный ресторанный комплекс  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В Тернополе женщина потеряла память, выпав из переполненного в час пик автобуса
Важное
В Тернополе женщина потеряла память, выпав из переполненного в час пик автобуса
На крыше киевской многоэтажки прогремел взрыв, есть пострадавшие
Важное
На крыше киевской многоэтажки прогремел взрыв, есть пострадавшие  Фоторепортаж
В Харькове внедорожник перевернулся в результате ДТП
Важное
В Харькове внедорожник перевернулся в результате ДТП  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
Эксклюзив  Что обязательно нужно сделать в день осеннего равноденствия: советы астролога
22.09.2017
Нардеп: украинцы недовольны работой власти
Эксклюзив  Нардеп: украинцы недовольны работой власти
21.09.2017
Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
Эксклюзив  Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
20.09.2017
Порошенко: Миротворцы помогут Украине восстановить справедливость
Эксклюзив  Порошенко: Миротворцы помогут Украине восстановить справедливость
20.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика