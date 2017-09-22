Правоохранители идентифицировали тела погибших во время пожара в лагере "Виктория"

MIGnews.com.ua

В Одессе завершились судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы после пожара в детском лагере "Виктория", о результатах которых рассказал начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Шайхет на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня полиция получила заключения судебно-медицинских молекулярно-генетических экспертиз, и у меня очень плохие новости. К нашему глубочайшему сожалению, худшие предположения следствия подтвердились", - написал начальник полиции.

По его словам, в результате экспертиз были идентифицированы останки троих детей, девочек, которые, действительно, погибли во время пожара.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 16 сентября, в Одессе произошел пожар в детском лагере, загорелся один из корпусов детского лагеря "Виктория" . В связи с этим всех детей эвакуировали. По приезду пожарные обнаружили, что в пожарных гидрантах на территории лагеря не было давления воды, в гидрантах рядом наблюдалась такая же ситуация .