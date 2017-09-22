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В Днепре сгорел огромный ресторанный комплекс
22.09.2017 08:55

В Днепре сгорел огромный ресторанный комплекс  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Ночью в пятницу, 22 сентября, в Днепре на Слобожанском проспекте в главном здании ресторанного комплекса случилось возгорание. О происшествии сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре спасатели получили 22 сентября около 3:20.

"Сразу по указанному адресу были направлены дежурные отделения государственных пожарно-спасательных частей города. По прибытию по указанному адресу, пожарные установили, что пожар возник внутри главного здания ресторанного комплекса", - отметили в ГСЧС.

Отмечается, что пожар уничтожил здание ресторана, а также две беседки на его территории, их общая площадь равна 600 квадратным метрам. Вследствие пожара пострадавших нет.

Спасатели локализировали пожар в 04:25. Для спасательных работ привлекли десять единиц специальной техники, а также 56 человек личного состава Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.  В текущее время правоохранители пытаются выяснить причину возгорания, в 6:54 пожар был ликвидирован.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua, пожар произошел в подземном переходе на Крещатике в Киеве. Кроме того, сообщалось, что в настоящее время пожарные бригады уже покинули место происшествия. 

Теги материала: пожар, ГСЧС, видео, ресторан, Днепр
Новости СМИ2
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