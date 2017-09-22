В Днепре сгорел огромный ресторанный комплекс

MIGnews.com.ua

Ночью в пятницу, 22 сентября, в Днепре на Слобожанском проспекте в главном здании ресторанного комплекса случилось возгорание. О происшествии сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре спасатели получили 22 сентября около 3:20.

"Сразу по указанному адресу были направлены дежурные отделения государственных пожарно-спасательных частей города. По прибытию по указанному адресу, пожарные установили, что пожар возник внутри главного здания ресторанного комплекса", - отметили в ГСЧС.

Отмечается, что пожар уничтожил здание ресторана, а также две беседки на его территории, их общая площадь равна 600 квадратным метрам. Вследствие пожара пострадавших нет.

Спасатели локализировали пожар в 04:25. Для спасательных работ привлекли десять единиц специальной техники, а также 56 человек личного состава Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области. В текущее время правоохранители пытаются выяснить причину возгорания, в 6:54 пожар был ликвидирован.