Штаб АТО: Враг применил БМП вблизи Новоселовки и Майорска

MIGnews.com.ua

За прошедшие сутки, 21 сентября, в зоне проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие, обстреляв позиции украинских военнослужащий. Вследствие обстрелов не был убит ни один военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в социальной сети Facebook.

"Минувшие сутки в районе проведения АТО завершились ростом количества обстрелов украинских позиций со стороны российско-оккупационных группировок. Если днем ​​противник соблюдал режим тишины, то после 18 часов на Приморском и Донецком направлениях враг активизировал вооруженные провокации", - сообщили в штабе АТО.

Так, вечером и ночью российско-оккупационные войска четыре раза из разнообразных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия накрыли огнем украинские позиции около Авдеевской промзоны. В это же время в районе Новоселовки (Второй) и Майорска противник применил вооружение БМП.

При этом на приморском направлении боевики тили 6 мин калибра 82 миллиметра и применяли автоматический гранатомет и пулемет близ позиций ВС Украины на подступах к Крымскому.

"Во время 12 обстрелов силы АТО открывали огонь, ведь была прямая угроза жизни наших воинов. Вследствие боевых действий потерь среди украинских военных нет", - подчеркнули в штабе.