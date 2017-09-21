Ураган "Мария" лишил остров Пуэрто-Рико электричества

MIGnews.com.ua

Мощнейший ураган "Мария" стал причиной отключения электроэнергии на территории острова Пуэрто-Рико в Карибском море, сообщает ВВС .

Сообщается, что во время шторма скорость ветра в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане усилилась до 5 километров в час. Из-за ветра оказались вырванными деревья, которые во время падения рвали электропровода. Кроме того, некоторые территории острова критически затоплены.

Губернатор острова Рикардо Роселло сообщил, что в результате стихии погиб, по меньшей мере, один человек.

"Когда мы выходим на улицу, то мы видим, что наш остров полностью разрушен", - рассказал глава агентства по чрезвычайным ситуациям Пуэрто-Рико Абнер Гомес. В текущий момент "Мария" ослабела до второй категории и теперь направляется к Доминиканской республике.