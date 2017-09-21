Штаб АТО: Боевики обстреляли окрестности Донца из гранатомета

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Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции сохраняется довольно спокойная. Так, с 00:00 российско-оккупационные войска три раза нарушили перемирие, каждый из обстрелов был зафиксирован в темное время суток. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в социальной сети Facebook.

"В частности, около часа ночи боевики били из крупнокалиберных пулеметов вблизи Талаковки. А стрелковое оружие оккупантов работало возле Павлополя, что на Приморском направлении. Во время обстрелов украинские военные открывали огонь в ответ", - отметили в штабе АТО.

Кроме того, на луганском направлении около Донца близ 00:00 боевики осуществили обстрел по позициям украинских военнослужащих из автоматического гранатомета.