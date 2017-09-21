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Штаб АТО: Боевики обстреляли окрестности Донца из гранатомета
21.09.2017 19:14

Штаб АТО: Боевики обстреляли окрестности Донца из гранатомета  Видеорепортаж

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции сохраняется довольно спокойная. Так, с 00:00 российско-оккупационные войска три раза нарушили перемирие, каждый из обстрелов был зафиксирован в темное время суток. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в социальной сети Facebook.

"В частности, около часа ночи боевики били из крупнокалиберных пулеметов вблизи Талаковки. А стрелковое оружие оккупантов работало возле Павлополя, что на Приморском направлении. Во время обстрелов украинские военные открывали огонь в ответ", - отметили в штабе АТО.

Кроме того, на луганском направлении около Донца близ 00:00 боевики осуществили обстрел по позициям украинских военнослужащих из автоматического гранатомета.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua, количество наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе увеличится до 800 человек до марта 2018 года. Такое заявление сделал первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг во время круглого стола в Киеве.

Теги материала: АТО, обстрел, боевики, режим тишины, перемирие
Новости СМИ2
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