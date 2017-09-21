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В Тернополе женщина получила амнезию, выпав из переполненного в час пик автобуса
21.09.2017 18:23

В Тернополе женщина получила амнезию, выпав из переполненного в час пик автобуса

В Тернопольской области женщина 59 лет была доставлена в больницу с травмами из-за того, что выпала во время движения из рейсового автобуса. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Тернопольской области, передает УНИАН.

Сообщается, что авария случилась в четверг, 21 сентября, около 09:00 на Збаражском повороте в Тернополе. Согласно информации правоохранителей, в переполненном рейсовом автобусе, который двигался по маршруту "Гусятин-Тернополь" в какой-то момент под давлением пассажиров открылась дверь, из которой выпала пожилая женщина.

Отмечается, что водитель автобуса остановился и, дав женщине одну тысячу гривен, скрылся с места преступления, не дождавшись приезда врачей. Пострадавшая была доставлена в больницу с переломом ключицы и амнезией. Так как женщина теперь ничего не помнит, полицейские просят обратиться в полицию всех, кто был в автобусе на момент ДТП.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Ford Transit и Toyota Land Cruiser стали участниками дорожно-транспортного происшествия в Харькове.  В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили технические повреждения, однако никто не пострадал.

Теги материала: скорая помощь, автобус, травма, амнезия, ДТП, авария
Новости СМИ2
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