В Одесской области во время перестрелки был ранен полицейский

В четверг, 21 сентября, в Татарбунарском районе Одесской области случилась перестрелка, вследствие которой были ранены четыре человека, один из них - участковый офицер полиции. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Сообщается, что предварительно полицейским удалось установить, что между тремя мужчинами с одной стороны и еще одним местным жителем с другой случилась конфликтная ситуация. Во время конфликта мужчина выстрелил из охотничьего ружья в направлении своих оппонентов и участкового офицера полиции, прибывшего на место инцидента, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.
"По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное статьей 115 и 345 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства конфликта, которые привели к огнестрельным ранениям трех гражданских лиц и участкового офицера полиции", - отметили в полиции.
С места конфликта сотрудники полиции изъяли пистолет травматического действия, злоумышленник задержали и изъяли у него ружье. Четверо пострадавших доставлены в больницу, уточняются причины конфликта.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве на перекрестке улиц Дегтяревской и Зоологической произошла перестрелка. Вместе с тем сообщается, что один из автомобилей вскоре был обнаружен возле места происшествия. Находившиеся в машине люди скрылись.