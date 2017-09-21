В Одесской области во время перестрелки был ранен полицейский

MIGnews.com.ua

В четверг, 21 сентября, в Татарбунарском районе Одесской области случилась перестрелка, вследствие которой были ранены четыре человека, один из них - участковый офицер полиции. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Сообщается, что предварительно полицейским удалось установить, что между тремя мужчинами с одной стороны и еще одним местным жителем с другой случилась конфликтная ситуация. Во время конфликта мужчина выстрелил из охотничьего ружья в направлении своих оппонентов и участкового офицера полиции, прибывшего на место инцидента, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

"По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное статьей 115 и 345 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства конфликта, которые привели к огнестрельным ранениям трех гражданских лиц и участкового офицера полиции", - отметили в полиции.

С места конфликта сотрудники полиции изъяли пистолет травматического действия, злоумышленник задержали и изъяли у него ружье. Четверо пострадавших доставлены в больницу, уточняются причины конфликта.