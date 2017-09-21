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Во Львове задержали наркоторговцев, сбывающих товар возле школ
21.09.2017 15:57

Во Львове задержали наркоторговцев, сбывающих товар возле школ  Фоторепортаж

На территории Львова была задержана преступная группировка, участники которой сбывали психотропные вещества, в том числе около учебных заведений города. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Львовской области.

Сообщается, что задержанные правонарушители - это 24-летний и 27-летний жители Львова, один из которых ранее был судим.

"Во время обысков правоохранители изъяли расфасованные пакетики с порошкообразным веществом белого цвета, похожей на "амфетамин", общей массой около 100 граммов, 103 таблетки, похожие на« "экстази (MDMA)", около 500 граммов вещества растительного происхождения зеленого цвета, внешне похожей на наркотическое средство "каннабис", вещества, извне похожего на наркотическое средство "каннабиса смола (гашиш)", весом около 5 граммов, зерна конопли, весом около 10 граммов", - рассказали в полиции.

Кроме того, правоохранители отметили, что во время обысков также были обнаружены электронные весы, пакетики для расфасовки наркодоз, предварительно, пистолет, несколько мобильных телефонов, банковские карточки, около 40 гривен, 220 евро и 410 долларов.

Подчеркивается, что по ценам "черного" рынка изъятая продукция оценивается в не менее 115 тысяч гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудник правоохранительных органов был задержан в Кривом Роге во время сбыта метамфетамина. В настоящее время проводят досудебное расследование в уголовном производстве в отношении лейтенанта полиции по признакам уголовного правонарушения. 

Теги материала: наркотики, школьники, деньги, сбыт, правонарушение, каннабис
Новости СМИ2
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