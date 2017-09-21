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На крыше киевской многоэтажки прогремел взрыв, есть пострадавшие
21.09.2017 15:21

На крыше киевской многоэтажки прогремел взрыв, есть пострадавшие  Фоторепортаж

В Днепровском районе Киева на крыше девятиэтажного дома произошел масштабный взрыв газового баллона, вследствие чего были ранены два человека. О происшествии сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Сообщается, что спасатели получили сообщение о взрыве в многоэтажном здании по улице Березняковской, 26 в столице 21 сентября в 11:42.

После того, как сотрудники ГСЧС прибыли на место происшествия, они установили, что во время проведения ремонтных работ по замене рубероидного покрытия взорвался газовый болон без горения.

Вследствие взрыва были травмированы двое сотрудников ремонтной службы. Мужчины были доставлены в ожоговый центр с диагнозом ожог спины, рук, тела и лица. В текущий момент устанавливаются подробности инцидента.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 21 сентября, полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в Умани по статье хулиганство. Тракало рассказал,  что от взрыва, который произошел ночью в Умани, кроме 13-летнего молодого человека, пострадал еще один человек. 

Теги материала: врывчатка, взрыв, Киев, столица, баллон, крыша
Новости СМИ2
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