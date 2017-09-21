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В Умани в результате взрыва пострадало два человека, полиция открыла уголовное производство
21.09.2017 12:48

В Умани в результате взрыва пострадало два человека, полиция открыла уголовное производство

В четверг, 21 сентября, полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в Умани по статье хулиганство, сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 УК - хулиганство", - сообщил он и добавил, что эта статья предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет.

Тракало рассказал,  что от взрыва, который произошел ночью в Умани, кроме 13-летнего молодого человека, пострадал еще один человек.

"Это гражданин Израиля, у него зафиксировано покраснение на бедре, от оказания помощи он отказался", - отметил он.

Известно, что около 6 часов утра в Умани в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв, в результате которого пострадал подросток из Израиля.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Николаеве произошел взрыв в жилом доме.

 

 

Теги материала: полиция, хулиганство, взрыв, Умань
Новости СМИ2
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