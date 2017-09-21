В Умани в результате взрыва пострадало два человека, полиция открыла уголовное производство

MIGnews.com.ua

В четверг, 21 сентября, полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в Умани по статье хулиганство, сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 УК - хулиганство", - сообщил он и добавил, что эта статья предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет.

Тракало рассказал, что от взрыва, который произошел ночью в Умани, кроме 13-летнего молодого человека, пострадал еще один человек.

"Это гражданин Израиля, у него зафиксировано покраснение на бедре, от оказания помощи он отказался", - отметил он.

Известно, что около 6 часов утра в Умани в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв, в результате которого пострадал подросток из Израиля.