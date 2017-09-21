Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В центре Москвы произошла драка с участием 50 мигрантов из-за нападения охранников на грузчика
21.09.2017 12:17

В центре Москвы произошла драка с участием 50 мигрантов из-за нападения охранников на грузчика

В четверг, 21 сентября, в столице РФ у торгового центра "Москва" произошла массовая драка с участием 50 мигрантов, об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что возле ТЦ "Москва" произошла масштабная драка с участием мигрантов. Предполагается, что причиной драки стало то, что сотрудники службы безопасности ТЦ избили гастарбайтера.

Полиция задержала и доставила в отделение более 50 человек, которых будут проверять по базам миграционного учета. Согласно сообщению МВД, задержаны более 90 человек.

Избитый охранником торгового центра "Москва" в российской столице 27-летний гражданин Таджикистана Навруз Каримов жив, его состояние расценивается как средне-тяжелое.

Как сообщал MIGnews.com.ua, группа неизвестных мужчин напала на основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, пытаясь повесить ему на шею сардельки, в московском аэропорту "Домодедово". 

Теги материала: Москва, мигранты, драка, полиция
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [13] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Умани в результате взрыва пострадало два человека, полиция открыла уголовное производство
Важное
В Умани в результате взрыва пострадало два человека, полиция открыла уголовное производство
Полиция Кропивницкого задержала 27 участников криминальной "сходки" с оружием
Важное
Полиция Кропивницкого задержала 27 участников криминальной "сходки" с оружием  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В Харькове внедорожник перевернулся в результате ДТП
Важное
В Харькове внедорожник перевернулся в результате ДТП  Фоторепортаж
На территории военного комплекса в Чехии прогремел взрыв
Важное
На территории военного комплекса в Чехии прогремел взрыв
В Киеве неизвестные в балаклавах расстреляли мужчину
Важное
В Киеве неизвестные в балаклавах расстреляли мужчину
В Киеве более 20 автомобилей облили кислотой
Важное
В Киеве более 20 автомобилей облили кислотой  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
Эксклюзив  Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
20.09.2017
Порошенко: Миротворцы помогут Украине восстановить справедливость
Эксклюзив  Порошенко: Миротворцы помогут Украине восстановить справедливость
20.09.2017
Тетерук: Гражданам необходимо следить за избранными нардепами
Эксклюзив  Тетерук: Гражданам необходимо следить за избранными нардепами  Видеорепортаж
20.09.2017
Как использовать сентябрьское новолуние по максимуму: советы астролога
Эксклюзив  Как использовать сентябрьское новолуние по максимуму: советы астролога
20.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика