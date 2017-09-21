В центре Москвы произошла драка с участием 50 мигрантов из-за нападения охранников на грузчика

MIGnews.com.ua

В четверг, 21 сентября, в столице РФ у торгового центра "Москва" произошла массовая драка с участием 50 мигрантов, об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что возле ТЦ "Москва" произошла масштабная драка с участием мигрантов. Предполагается, что причиной драки стало то, что сотрудники службы безопасности ТЦ избили гастарбайтера.

Полиция задержала и доставила в отделение более 50 человек, которых будут проверять по базам миграционного учета. Согласно сообщению МВД, задержаны более 90 человек.

Избитый охранником торгового центра "Москва" в российской столице 27-летний гражданин Таджикистана Навруз Каримов жив, его состояние расценивается как средне-тяжелое.