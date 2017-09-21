Количество жертв землетрясения в Мексике достигло 237 человек

MIGnews.com.ua

В результате землетрясения магнитудой 7,1 балла в Мексике погибли как минимум 237 человек погибли, сообщает Reuters .

Известно, что спасателям удалось спасти 12-летнюю девочку, которая оказалась под завалами. Она сообщила, что поблизости есть еще двое учеников, но не могла сказать, живы ли они. Полное имя девочки не было обнародовано, но ее семья находилась рядом во время спасательной операции.

Напомним, под завалами школы Colegio Enrique Rebsamen в Мексике погибли более 20 детей и двое взрослых. По информации местных властей, еще 30 детей и 12 взрослых пропали без вести.