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Количество жертв землетрясения в Мексике достигло 237 человек
21.09.2017 10:24

Количество жертв землетрясения в Мексике достигло 237 человек

В результате землетрясения магнитудой 7,1 балла в Мексике погибли как минимум 237 человек погибли, сообщает Reuters.

Известно, что спасателям удалось спасти 12-летнюю девочку, которая оказалась под завалами. Она сообщила, что поблизости есть еще двое учеников, но не могла сказать, живы ли они. Полное имя девочки не было обнародовано, но ее семья находилась рядом во время спасательной операции.

Напомним, под завалами школы Colegio Enrique Rebsamen в Мексике погибли более 20 детей и двое взрослых. По информации местных властей, еще 30 детей и 12 взрослых пропали без вести.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в результате землетрясения пострадали здания в столице Мексики. По словам мэра города, не менее 20 зданий частично обвалились.

Теги материала: Мексика, землетрясение, жертвы, спасатели
Новости СМИ2
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