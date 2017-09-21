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В Украине более 130 населенных пунктов осталось без света
21.09.2017 09:56

В Украине более 130 населенных пунктов осталось без света

В ночь с 20 на 21 сентября из-за плохой погоды без света остались 130 населенных пунктов в восьми областях, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"С 20 на 21 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 130 населенных пунктов в восьми областях, а именно: Хмельницкая - 45 н.п, Черниговская - 33 н.п ., Тернопольская - 18 н.п., Киевская - 9 н.п., Львовская - 9 н.п., Сумская - 9 н.п., Черновицкая - 4 н.п. и Волынская - 3 н.п", - говорится в сообщении.

Известно, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, непогода обесточила почти 500 населенных пунктов в шести областях Украины.

 

Теги материала: непогода, свет, населенный пункт, стихия
Новости СМИ2
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