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Штаб АТО: Боевики 19 раз атаковали позиции ВСУ, один украинский военнослужащий ранен
21.09.2017 08:37

Штаб АТО: Боевики 19 раз атаковали позиции ВСУ, один украинский военнослужащий ранен

За среду, 20 августа, представители незаконных вооруженных формирований 19 раз нарушили перемирие на Донбассе, передает пресс-центр штаба АТО.

Известно, что в результате вражеской атаки один украинский защитник получил ранения.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась. Если днем противник почти придерживался режима тишины, то после 18.00 активность врага существенно возросла", - говорится в сообщении.

Сообщается. что на донецком направлении в районе Авдеевской промзоны, боевики несколько часов обстреливали украинские опорные пункты из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. ВСУ жестко отвечали на обстрелы боевиков. В результате одного из этих противостояний, около 18.00, получил пулевое ранение один украинский военный. Кроме того, в среду трижды под пулеметный огонь попали украинские укрепления вблизи Песок и дважды - у Майорска, Зайцево, Невельского.

"За прошедшие сутки оккупанты в который раз продемонстрировали и свое отношение к гражданскому населению. Зная, что КПВВ Майорск завершает работу по пропуску граждан в 18.30, боевики в очередной раз совершили провокацию, выпустив около 20 машин с гражданскими лицами за пределы своего пункта пропуска", - заявили в пресс-центре штаба АТО.

Люди, которые пытались въехать на подконтрольную Украины территорию, стали заложниками ситуации. В то же время, боевики открыли огонь по украинским позициям. Гражданские лица, среди которых старики и женщины с детьми, оказались на линии огня и были вынуждены бежать и искать убежища на позициях украинских военных.

Об этой провокации незамедлительно были проинформированы СЦКК и наблюдательная миссия ООН.

"Несмотря на то, что боевики сообщили о соблюдении режима тишины вблизи КПВВ Майорск, уже через пять минут со стороны противника снова начался обстрел. Украинские военные эвакуировали гражданских лиц в более безопасное место и в течении ночи обеспечили их охрану", - сообщили военные.

На приморском направлении боевики выпустили 14 мин калибра 82-мм у Павлополя и Широкино. Крупнокалиберный пулемет НВФ работал в окрестностях Водяного.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители незаконных вооруженных формирований один раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции.

Теги материала: АТО, боевики, оружие, обстрел
Новости СМИ2
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