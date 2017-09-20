Штаб АТО: Режим тишины на Донбассе почти соблюдался

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований один раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в среду, 20 сентября, боевики почти соблюдали режим тишины.

Единственный обстрел был зафиксирован неподалеку от поселка Водяное на приморском направлении. Российско-оккупационные войска обстреливали опорные пункты военных Вооруженных сил Украины приблизительно час из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также сообщается, что незаконные вооруженные формирования начали проводить командно-штабные учения "1 и 2 армейских корпусов". Сразу после начала маневров были замечены факты краж военного имущества, совершенные боевиками.

"Во время движения колонны техники 2 отдельной мотострелковой бригады внезапно закончилось горючее в большинстве боевых машин. В результате, мероприятия по выдвижению техники бригады на полигон было приостановлено и начато расследование по установлению виновных в хищении горючего", - добавили в пресс-центре.