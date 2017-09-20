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Полиция Кропивницкого задержала 27 участников криминальной "сходки" с оружием
20.09.2017 19:37

Полиция Кропивницкого задержала 27 участников криминальной "сходки" с оружием  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Полицейские вместе с бойцами спецподразделения полиции КОРД выявили на территории одного из ресторанов Кропивницкого группу вооруженных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Выяснилось, что 27 мужчин прибыли в город для того, чтобы "обсудить" вопрос о перераспределении сфер "влияния". Некоторые из них являются ранее судимыми за имущественные правонарушения и преступления против жизни и здоровья людей. Часть из низ имеет статус "авторитетов" в уголовном мире.

Также правоохранители установили, что среди мужчин были жители Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областей. У нескольких злоумышленников нашли оружие, в том числе четыре пистолета, два револьвера, два автомата, а в автомобиле - гранату Ф-1.

По данному факту начато уголовное дело, в настоящее время проводятся следственные действия.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники полиции нашли стартовый пистолет с признаки переделки под боевой и как минимум 100 патронов разного калибра.

Теги материала: Кропивницкий, полиция, задержание, оружие, фото, видео
Новости СМИ2
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