В Конго из-за наводнения погибли 10 человек, почти 100 пропали без вести

Наводнение в восточной части Республики Конго унесло жизни, по меньшей мере, 10 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников.
Также в результате наводнения, возникшего после проливных дождей, еще 92 человека пропали без вести.
Кроме того, сообщается, что в город Бихамбль направили аварийные бригады, которые займутся поиском пропавших без вести.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 20 августа, в Демократической Республики Конго в результате оползня почвы несколько сотен человек оказались под завалами.
Также напомним, что в понедельник, 17 июля, в Конго потерпело крушение судно, в результате чего погибло не менее 27 человек и еще 54 пропали без вести.