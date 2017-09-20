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В Конго из-за наводнения погибли 10 человек, почти 100 пропали без вести
20.09.2017 18:10

В Конго из-за наводнения погибли 10 человек, почти 100 пропали без вести

Наводнение в восточной части Республики Конго унесло жизни, по меньшей мере, 10 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников.

Также в результате наводнения, возникшего после проливных дождей, еще 92 человека пропали без вести.

Кроме того, сообщается, что в город Бихамбль направили аварийные бригады, которые займутся поиском пропавших без вести.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 20 августа, в Демократической Республики Конго в результате оползня почвы несколько сотен человек оказались под завалами.

Также напомним, что в понедельник, 17 июля, в Конго потерпело крушение судно, в результате чего погибло не менее 27 человек и еще 54 пропали без вести.

Теги материала: Конго, наводнение, смерть, пропавшие без вести
Новости СМИ2
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