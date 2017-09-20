В Харькове внедорожник перевернулся в результате ДТП

Автомобили Ford Transit и Toyota Land Cruiser стали участниками дорожно-транспортного происшествия в Харькове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харькова.
Инцидент произошел на площади Павловской, 5, после чего один из автомобилей перевернулся.
"Водитель автомобиля Toyota не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford Transit, который двигался по главной дороге, перед изменением направления движения не убедился, что это будет безопасно, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Ford Transit", - рассказали корреспонденту УНН в полиции.
В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили технические повреждения, однако никто не пострадал.
Сотрудники полиции составили об административном правонарушении по ст.124 Кодекса Украины об административно правонарушениях на водителя Toyota Land Cruiser.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в понедельник, 18 сентября, на территории Нью-Йорка случилось дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали два автобуса.