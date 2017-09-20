В Харькове внедорожник перевернулся в результате ДТП

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Автомобили Ford Transit и Toyota Land Cruiser стали участниками дорожно-транспортного происшествия в Харькове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харькова.

Инцидент произошел на площади Павловской, 5, после чего один из автомобилей перевернулся.

"Водитель автомобиля Toyota не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford Transit, который двигался по главной дороге, перед изменением направления движения не убедился, что это будет безопасно, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Ford Transit", - рассказали корреспонденту УНН в полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили технические повреждения, однако никто не пострадал.

Сотрудники полиции составили об административном правонарушении по ст.124 Кодекса Украины об административно правонарушениях на водителя Toyota Land Cruiser.